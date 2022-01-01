В Україні набув чинності закон про реєстрацію SIM-карти за паспортом

Закон оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Законом передбачено, що користувач зобов'язаний ідентифікуватися у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Закон надає перехідний період до 1 січня 2025 року. До того часу абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе, надавши паспортні дані.

Після цього періоду постачальники не надаватимуть послуги тим користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Законодавці вважають, що у такий спосіб можна буде підвищити захист абонентів операторів мобільного зв'язку в Україні. Зокрема, даних і персональної інформації. Це також має служити захистом від шахрайства.