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В Україні набуває популярності настільна гра “Тенета слів”

17 грудня, 2021 п'ятниця
10:02
Новини

Це локалізація світового хіта Trapwords

“Тенета слів” — весела компанійська настільна гра для двох компаній від чотирьох і більше осіб. Завдання якої пояснити слова. Один з гравців команди має розтлумачити синонімами “загадкове” слово своїм напарникам. Вони його не бачать! Але треба відгадати назву. Хитрість гри полягає в тому, що це слово бачить команда опонентів. Вони пишуть так звані слова-пастки, котрі “відповідач” не може вживати. Інакше крок вперед не зараховується.

“Тобто вони дивляться на слово мотузка і думають що я можу називати схоже на мотузку. І вони, наприклад, слово там слово шнурок, слово лазити, і слово там не знаю там, що ще може бути з мотузкою, — перетягувати, чи канат, чи зав'язувати", - роз'яснює засновник клубу настільних ігор Остап Гевко.

На відгадування слова надається 45 секунд та не більш як п'ять спроб. “Тенета слів” в Україні доступна трохи більш як пів року. Її видавець компанія Kilogames. Ті, хто спробував цю забаганку, надихаються лише бурхливими емоціями.

“Завжди коли граєте в цю гру, у вас будуть хороші емоції, буде привід посміятися, можливість підключити якесь творче мислення. Неординарне мислення. Також відчуєте певний азарт, бо це гра команди проти команди”, - ділиться враженнями настільний “ігроман” Христина.

“Ми хотіли локалізувати гру, яка була дуже веселою та розважальною! Такі ігри дуже популярні якраз на свята. У нас попереду День святого Миколая, Новий рік. Люди купують на подарунок, або ж просто для себе. Гра всього півроку на ринку, але дуже користується попитом”, - розповідає засновник видавництва Kilogames Олександр Полікарпов.

Локалізацією настільних ігор видавництво Kilogames займається з 2018 року. З того часу випустили вже 8 настільних розваг для дозвілля. А ще п'ять проектів знаходяться у активній розробці.
 

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