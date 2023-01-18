Про це в ефірі Еспресо заявив суддя Великої палати Верховного суду Дмитро Гудима.

"Щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів - наразі проходять співбесіди з 64 кандидатами, які пройшли попередній відбір. Вони розпочались три дні тому - кожен має можливість їх подивитись у прямому ефірі і в записі", - сказав він.

На думку Гудими, це свідчить про прозорість роботи комісії та самого конкурсу.

"Серед цих 64 людей - комісія має скласти список з 32 кандидатур за результатами співбесід. Далі Вища рада правосуддя має обрати з них 16 майбутніх членів ВККС. Це розблокує процес добору кадрів до судів першої та другої інстанцій, проведення конкурсів, призначення нових судів. Їх потребує Україна в кількості приблизно 2,5 тис. осіб. Також це розблокує процеси кваліфікаційного оцінювання, які заблоковані три роки", - наголосив суддя.

Він заявив, що не всі судді пройшли його.

"На момент завершення повноважень попереднього складу ВККС лише половина суддів пройшли через відповідне оцінювання. Інша ж чекає на завершення процедур", - підсумував він.

12 січня з'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що загалом до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.