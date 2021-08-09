В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У понеділок, 9 серпня, в низці областей України, а також у Криму переважатиме надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що висока пожежна небезпека 9 серпня очікується у східних регіонах, а також у Сумській, Чернівецькій, Тернопільській і Київській областях і в Криму.
- Нагадаємо, що на Донецькому металургійному заводі сталася пожежа.
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