В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що висока пожежна небезпека 9 серпня очікується у східних регіонах, а також у Сумській, Чернівецькій, Тернопільській і Київській областях і в Криму.

Нагадаємо, що на Донецькому металургійному заводі сталася пожежа.