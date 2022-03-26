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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В Україні окупанти знищили майже 4,5 тисячі житлових будинків

В Україні окупанти знищили майже 4,5 тисячі житлових будинків

26 березня, 2022 субота
17:17
війна з Росією Окупанти пошкодили у Києві

Російські війська в Україні знищили близько 4500 житлових будинків, 100 підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Через російське вторгнення ледь не щогодини зростає кількість зруйнованої української інфраструктури. Відомо, що нині знищено приблизно 4500 житлових будинків, близько 100 підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я.

Міністр зазначив, що остаточний підрахунок інфраструктурних збитків можна буде зробити після припинення воєнних дій та розмінування територій. Урядовець додав, що за попередніми оцінками, втрати можуть сягати десятків мільярдів доларів. Втім, навіть ця сума зростає щодня.

  • Нагадаємо, на Житомирщині окупанти обстріляли дві військові частини.
  • Додамо, російські окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.
  • На Харківщині росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту.

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інфраструктура
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