В Україні почались військові навчання "Козацька Булава-2021" за участі п'яти країн

Про це повідомила пресслужба сухопутнії військ ЗСУ у Facebook.

Країни-учасниці: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.

У навчаннях братимуть участь близько 2 тис. військових та понад 300 одиниць техніки.

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Вони триватимуть з 12 по 24 липня.