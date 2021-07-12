В Україні почались військові навчання "Козацька Булава-2021" за участі п'яти країн
В Україні стартували міжнародні військові навчання "Козацька Булава-2021"
Про це повідомила пресслужба сухопутнії військ ЗСУ у Facebook.
Країни-учасниці: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.
У навчаннях братимуть участь близько 2 тис. військових та понад 300 одиниць техніки.Вони триватимуть з 12 по 24 липня.
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