В Україні призначили тимчасового очільника ДСНС
Тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДСНС став Сергій Крук
Про це повідомили в ДСНС.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового голову ДСНС Сергія Крука й висловив упевненість, що й при новому керівникові в ДСНС відбуватимуться реформи.
Довідка: Сергій Крук від жовтня 2014 року до 12 листопада 2021 року обіймав посаду начальника Головного управління ДСНС України в Рівненській області.
- Нагадаємо, 10 листопада Кабмін звільнив Миколу Чечоткіна, який очолював ДСНС від 14 травня 2015 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.73Продаж 30.15
- Актуальне
- Важливе