В Україні призначили тимчасового очільника ДСНС

Про це повідомили в ДСНС.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового голову ДСНС Сергія Крука й висловив упевненість, що й при новому керівникові в ДСНС відбуватимуться реформи.



Довідка: Сергій Крук від жовтня 2014 року до 12 листопада 2021 року обіймав посаду начальника Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Нагадаємо, 10 листопада Кабмін звільнив Миколу Чечоткіна, який очолював ДСНС від 14 травня 2015 року.

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