В Україні розпочалася модернізація станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга" для ЗСУ
Для Збройних Сил України оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.
"Одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів.
- Нагадаємо, що Велика Британія відправила до України понад 100 бійців елітних загонів спецпризначення, які передаватимуть досвід бійцям ЗСУ.
- Крім того, з 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗСУ , яка відповідатиме на запитання українців.
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