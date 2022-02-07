В Україні розпочалася модернізація станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга" для ЗСУ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.



"Одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів.

Нагадаємо, що Велика Британія відправила до України понад 100 бійців елітних загонів спецпризначення, які передаватимуть досвід бійцям ЗСУ.

Крім того, з 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗСУ , яка відповідатиме на запитання українців.