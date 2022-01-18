В Україні сформують понад 150 батальйонів Сил тероборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



Зазначено, що постійна чисельність Тероборони у мирний час становитиме 10 тисяч військовослужбовців, а за штатом особливого періоду підрозділи налічуватимуть понад 130 тисяч бійців, для чого буде сформовано відповідний резерв.



За словами міністра оборони Олексія Резнікова, розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи, на першому з яких бригади та батальйони розгортатимуться за штатом мирного часу.



"У кожному батальйоні формується скелет з військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та узгодження цивільних, які укладуть контракт на службу у резерві ТрО та захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон налічуватиме до 600 осіб. Формування резерву ТрО по штатам особливого періоду — другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро ​​з військовослужбовців та забезпечено відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Її видаватимуть на час навчань або у разі виникнення певних ситуацій", - сказав Рєзніков.

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