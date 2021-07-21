В Українi щодня фіксується щонайменше два рейдерських захоплення, за 2021 рік - 466 атак, - OpenDataBot

Про це повідомляє OpenDataBot.



З кінця весни загальна динаміка не змінилася: зараз в Україні щодня відбувається як мінімум по два рейдерських захоплення.



Щорічно в країні фіксують все більше порушень. З 2015 року їх кількість збільшилася в 3 рази. В 2015-му було зафіксовано лише 290 справ щодо рейдерства, а в 2020 - вже 849, і тенденція на збільшення зберігається.



Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 Кримінального кодексу - підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП.



З 348 справ 2021-го року про підробку документів до суду направлено 169. Справи, пов'язані з 206 статтею - протидія господарської діяльності і протиправне заволодіння майном - в суд майже не доходять. З 118 справ до суду направили тільки три.

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