В Україні створено ресурс bachu.info для поширення даних про пересування окупантів, - Центр при РНБО
ЗСУ й СБУ запустили онлайн-ресурс, куди потрібно повідомляти про пересування техніки й військових РФ на території України
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Свідків пересування російських машин, літаків, техніки, солдатів, диверсійно-розвідувальних груп та підозрілих осіб просять інформувати про це ЗСУ.
Перш ніж фотографувати техніку, потрібно переконатися, що вона не українська. Техніка російських окупантів має такі позначки:
- Z - східні сили РФ;
- Z у квадраті - сили з Криму;
- O - сили з Білорусі;
- V - морська піхота;
- X - чеченці (кадировці);
- A - сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО тощо).
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