В Україні створено ресурс bachu.info для поширення даних про пересування окупантів, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



Свідків пересування російських машин, літаків, техніки, солдатів, диверсійно-розвідувальних груп та підозрілих осіб просять інформувати про це ЗСУ.



Перш ніж фотографувати техніку, потрібно переконатися, що вона не українська. Техніка російських окупантів має такі позначки:

Z - східні сили РФ;

Z у квадраті - сили з Криму;

O - сили з Білорусі;

V - морська піхота;

X - чеченці (кадировці);

A - сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО тощо).

Інформацію про техніку росіян і її місце розташування можна поширити із сайту bachu.info або встановивши застосунок Bachu на смартфон з Android.

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