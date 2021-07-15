В Україні створять 125 спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від насильства

Про це повідомляє Урядовий портал.



Для виконання взятих зобов’язань та розширення доступу постраждалих до якісної і своєчасної допомоги Мінсоцполітики розбудовує систему надання допомоги постраждалим



"У межах міжнародних ініціатив "Партнерство Біарріц" та "Коаліції дій для сприяння досягненню гендерної рівності", які об’єднують зусилля різних країн на шляху до рівності різних груп жінок і чоловіків, Україна взяла на себе зобов’язання щодо протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі", - йдеться у повідомленні.



Для розширення мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих упроваджено нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 274,2 млн грн, завдяки якій 125 об'єднаних територіальних громад отримають кошти для створення і поліпшення діяльності спеціалізованих служб, зокрема притулків, денних центрів, консультативних служб, придбання автомобілів для мобільних бригад при притулках.



Загалом на території України завдяки реалізації державної субвенції буде створено 28 нових притулків, 39 нових денних центрів, 58 нових консультативних служб і буде придбано 40 автомобілів для мобільних бригад, що діють при притулках. Також буде покращено рівень надання соціальних послуг у 16 діючих притулках.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb