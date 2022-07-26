Нові розміри страхових платежів опубліковані на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Страхові сертифікати "Зелена карта", які є обов’язковими при перетині кордону з ЄС на автомобілі чи автобусі, подорожчали більш як на 25%.

З 26 липня вартість "Зеленої карти" на 15 днів для легкового автомобіля становить 913 грн (було 723 грн), для автобуса - 3429 грн (було 2715 грн), для вантажного автомобіля - 2153 грн (1705 грн).

За річну страховку для легковика доведеться викласти 7986 грн, для автобуса - 30964 грн, а для вантажівки - 25534 грн.

Подорожчання сертифікатів "Зелена карта" пояснюють зростанням курсу євро щодо гривні, адже саме у цій валюті розраховують їхню вартість.

"Зелена карта" – це міжнародна система автомобільного страхування, яка поширюється на 47 країн Європи, Африки та Азії. Україна стала членом цієї системи з 1 січня 2005 року.