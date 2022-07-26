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В Україні суттєво подорожчали поліси "Зелена карта", без яких авто не впускають у ЄС

26 липня, 2022 вiвторок
13:02
Економіка черги на кордоні

Подорожчання сертифікатів "Зелена карта" пояснюють зростанням курсу євро щодо гривні, адже саме у цій валюті розраховують їхню вартість

Нові розміри страхових платежів опубліковані на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Страхові сертифікати "Зелена карта", які є обов’язковими при перетині кордону з ЄС на автомобілі чи автобусі, подорожчали більш як на 25%. 

З 26 липня вартість "Зеленої карти" на 15 днів для легкового  автомобіля становить 913 грн (було 723 грн), для автобуса - 3429 грн (було  2715 грн), для вантажного автомобіля - 2153 грн  (1705 грн).

За річну страховку для легковика доведеться викласти 7986 грн, для автобуса - 30964 грн, а для вантажівки - 25534 грн. 

Подорожчання сертифікатів "Зелена карта" пояснюють зростанням курсу євро щодо гривні, адже саме у цій валюті розраховують їхню вартість.     

"Зелена карта" – це міжнародна система автомобільного страхування, яка поширюється на 47 країн Європи, Африки та Азії. Україна стала членом цієї системи з 1 січня 2005 року. 

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