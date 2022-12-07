Про це у facebook поінформувала пресслужба Офісу омбудсмана України.

За даними державного порталу з розшуку дітей "Діти війни", станом на 7 грудня 2022 року 853 дитини - поранені, 333 - зниклі, 13 112 - депортовані, 8017 - знайдені.

Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.

5 грудня стало відомо, що через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Станом на 6 грудня через війну вважалася зниклою безвісти 331 дитина, а розшукали на той момент - 7998 дітей.

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