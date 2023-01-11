В Україні відчинилися 22% магазинів, які не працювали з березня 2022

Про це заявив співзасновник і голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в етері Медіацентру Україна — Укрінформ.

Зазначається, що український ритейл почав відновлюватися від початку повномасштабного вторгнення: в країні знову запрацювали 22% магазинів, які були зачинені з березня 2022.

"У галузі, яка об’єднує нон-фуд і фуд рітейл, на кінець березня було зачинено 29% магазинів. Працювало у порівнянні з 23 лютого 71% магазинів. Коли ми зробили дослідження у грудні, — працює вже 93% магазинів, зачиненими залишається 7% магазинів. Це всього. Якщо казати про фуд рітейл, було зачинено 21% на кінець березня, а зараз 5%. Ці цифри можуть показати, як рухається галузь, її відновлення за ці місяці. Але це тільки вираження відкритих дверей. Це не є показники економічної діяльності цих магазинів", - заявив Андрій Жук.

Нагадаємо, у Держстаті поінформували, що в грудні 2022 року інфляція зросла порівняно з листопадом на 0,7%, за 2022 рік у цілому ціни зросли на 26,6%.

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