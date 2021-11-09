В Україні відзначають День української писемності та мови

Про це передає Еспресо.TV.

Цей день українці святкують з 1997 року. Встановлений він указом президента України на підтримку ініціативи громадських організацій у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Як відомо, Нестор Літописець був монахом Києво-Печерського монастиря (бл. 1114 р.), першим давньоруським письменником і літописцем, послідовником творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Автор житій князів Бориса і Гліба, Феодосія Печерського; традиційно вважається одним з авторів "Повісті временних літ".



Зазначимо, українська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Число мовців, за різними оцінками, від 40 до 45 млн осіб, більшість з яких живе в Україні. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці.

На честь свята жителі України можуть написати радіодиктант національної єдності. Цьогоріч текст прочитає український письменник Юрій Андрухович.

Трансляція диктанту почнеться 9 листопада 2021 року о 10:00 за Києвом і буде проходити на різних платформах загальнонаціонального телеканалу UA: Перший, а також на хвилях Українського радіо і Радіо Культура.

Текст диктанту в паперовому вигляді протягом астрономічної доби потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Гриф дати надсилання має бути не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн-роботи можна надіслати на емейл rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи уже не прийматимуть.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Спочатку всіх учасників ознайомлять з правилами проведення диктанту, а вже потім прочитають його. Перевіряти диктанти українців будуть члени спеціальної комісії.

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