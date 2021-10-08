В Україні вперше встановили вимоги до якості мобільного інтернету

Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, в Україні вперше встановлено технічні показники якості мобільного інтернету.



"Завдяки чітким вимогам якості мобільного зв'язку оператори покращать покриття по всій території країни. Українці за будь-яких умов зможуть отримати якісний рівень мобільного зв'язку у селах та містах", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі додали, що встановлення цих вимог розвине мережу, покращить якість послуг для українців та підвищить конкуренцію між операторами.

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