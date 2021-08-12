В Україні з 1 листопада з'являться оновлені дорожні знаки: новий стандарт набере чинності

Про це у Facebook повідомила пресслужба Укравтодору.



Згідно з повідомленням, з 1 листопада набере чинності новий ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".



Зазначається, що новий стандарт передбачає компонування дорожніх знаків індивідуального проєктування за новим принципом, написання тексту з великої літери, нову форму стрілок, використання символів європейського зразка для позначення центру населеного пункту та річки, транслітерація населених пунктів. Крім того стандарт визначає чіткі пропорції та відстані між елементами, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги.



Стандарт також передбачає нове позначення діагональних пішохідних переходів та нову табличку для острівців безпеки, нові знаки і таблички до дорожніх знаків для розвитку велоінфраструктури, новий алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також новий розділ щодо розміщення знаків на щитах.



У пресслужбі зазначили, що новий ДСТУ позитивно вплине на підвищення безпеки дорожнього руху в цілому.

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