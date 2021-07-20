В Україні з початку року знищили 297 авіаційних бомб

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Зазначено, що впродовж минулої доби, 19 липня, піротехніками було здійснено 63 виїзди, під час яких виявлено 713 боєприпасів.



"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 41 тисячу 387 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 297 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.



Як застерігає ДСНС, з метою запобігання нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється:

торкатися підозрілого предмета або пересувати його;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

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