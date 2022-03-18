В Україні з початку війни загинуло 109 дітей, ще 130 – постраждало, – Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Найбільше постраждало дітей у Київській області – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14, та Херсонській – 14.



Крім того, через дії російських військових були пошкоджені 439 закладів освіти, 63 з яких повністю зруйновано. Найбільше закладів постраждало у Донецькій області – 126, а також у Харківській – 77, Миколаївській – 39, Сумській – 32, Київській – 41, Херсонській – 21. У Києві пошкоджено 35 закладів освіти.

Нагадаємо, боєць територіальної оборони Київщини Ігор Сабій розповів, що російські окупанти зазнають поразку від ЗСУ на Київщині, через що перегруповуються і знущаються з мирних жителів.

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