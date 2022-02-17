В Україні за 2 роки замінять старі приміські потяги, - Мінінфраструктури

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ.



"Ми вже зараз активно оновлюємо рухомий склад. Щомісяця Укрзалізниця отримує кілька десятків нових вагонів. Також плануємо замінити й приміські потяги. Першими будемо замінювати електрички. Потім перейдемо до дизельних приміських потягів. За два роки плануємо завершити процес заміни всіх приміських поїздів", – сказав Кубраков.



Він вважає такі плани реальними і також зазначає, що два роки тому ніхто не вірив що в Україні буде відремонтовано таку кількість доріг.



"Але ми це зробили. Так само буде і з поїздами. Якщо говорити про Черкащину, то через два роки тут не буде старих дизельних локомотивів 1972 року випуску", – додав міністр.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.