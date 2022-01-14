В Україні за 2021 рік одружилися 200 тис. пар, майже 30 тис. розлучилися
Упродовж 2021 року в Україні одружилося 214 012 пар та розлучилося - 29 587
Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.
Порівняно з показниками 2020 року, у 2021 кількість шлюбів зросла на 46 038, а кількість розлучень - на 657.
Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів:
- місто Київ - 25 301;
- Дніпропетровська область - 18 77;
- Одеська область - 15 910;
- Харківська область - 15 458;
- Львівська область - 13 706.
Крім цього, у 2021 році українці почали частіше змінювати імена - 15 861 людина офіційно змінила дані про прізвище, імʼя чи по батькові.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволить українцям подавати документи про намір одружитися у порталі "Дія".
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