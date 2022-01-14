В Україні за 2021 рік одружилися 200 тис. пар, майже 30 тис. розлучилися

Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.



Порівняно з показниками 2020 року, у 2021 кількість шлюбів зросла на 46 038, а кількість розлучень - на 657.



Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів:

місто Київ - 25 301;

Дніпропетровська область - 18 77;

Одеська область - 15 910;

Харківська область - 15 458;

Львівська область - 13 706.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволить українцям подавати документи про намір одружитися у порталі "Дія".

Найбільшу кількість реєстрацій здійснено органами ДРАЦС Дніпропетровської області - 107 567 (9%) та Києва - 105 569 (8%).Крім цього, у 2021 році українці почали частіше змінювати імена - 15 861 людина офіційно змінила дані про прізвище, імʼя чи по батькові.