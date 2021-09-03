В Україні за пів року зафіксували найменшу кількість крадіжок авто за останні п'ять років, - Опендатабот
Правоохоронці зафіксували в Україні 1475 автоугонів за пів року, що є найменшою кількістю таких злочинів за останнє п'ятиріччя
Про це пише Опендатабот.
"За перше півріччя в Україні зафіксовано 1475 автоугонів. Це найпозитивніший результат за останні п'ять років", - йдеться у повідомленні.
За словами експертів, різкий стрибок статистики автоугонів був зафіксований у 2014 році - 12600 випадків. Така кількість крадіжок автомобілів трималася до 2016 року.
Зазначається, що у 2017 році, коли загальна крива кримінальної злочинності в Україні пішла вниз, стала зменшуватися і кількість незаконних заволодінь трансопортом. Так, у 2020 році кількість автоугонів складала 4522.
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