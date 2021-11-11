В Україні за три роки обсяг продажу меду через цивілізовані місця торгівлі зріс майже на 5%, — директор компанії-виробника
Обсяг продажу меду в роздрібних магазинах за останні три роки збільшився майже на 5%
Про це сказав Едуард Кричфалушій, директор ТОВ "Органік Експорт", в ефірі програми "Агро:Експрес" на телеканалі "Еспресо".
"Об'єм споживання меду через цивілізовані місця торгівлі, тобто роздрібні магазини, постійно зростає. За останні три роки він зріс майже на 5%. В об’ємі цей обсяг зріс у два рази. Я думаю, що ми переважно забираємо ринок у місця стихійної торгівлі", — сказав Кричфалушій.
Він підкреслив, що на ринку доволі мало компаній через складнощі ведення бізнесу.
"У нас є розуміння, що банку можна наповнити будь-яким медом. Але з нашої точки зору це далеко не так. Технологічна підготовка меду — це складний процес перевірок, купажування, температурних режимів, фасування, дозування і перевірки якості", — зауважив директор компанії.
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