В Україні за три роки обсяг продажу меду через цивілізовані місця торгівлі зріс майже на 5%, — директор компанії-виробника

Про це сказав Едуард Кричфалушій, директор ТОВ "Органік Експорт", в ефірі програми "Агро:Експрес" на телеканалі "Еспресо".



"Об'єм споживання меду через цивілізовані місця торгівлі, тобто роздрібні магазини, постійно зростає. За останні три роки він зріс майже на 5%. В об’ємі цей обсяг зріс у два рази. Я думаю, що ми переважно забираємо ринок у місця стихійної торгівлі", — сказав Кричфалушій.



Він підкреслив, що на ринку доволі мало компаній через складнощі ведення бізнесу.



"У нас є розуміння, що банку можна наповнити будь-яким медом. Але з нашої точки зору це далеко не так. Технологічна підготовка меду — це складний процес перевірок, купажування, температурних режимів, фасування, дозування і перевірки якості", — зауважив директор компанії.

Закарпатські мед та вино включать до переліку продуктів із географічними зазначеннями.

Пандемія спричинила ріст цін на продукти бджільництва, розповів Валерій Курейко, бджоляр та співзасновник ТМ "Знатний мед".