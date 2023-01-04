В Україні зафіксовано зростання споживання електроенергії через активність бізнесу після святкових днів, – Укренерго
В Україні станом на 4 січня зафіксовано зростання споживання електроенергії через активність бізнесу після свят і поступове зниження температури повітря
Про це повідомляє Укренерго.
"Станом на 12:00 4 січня споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні.
В компанії нагадали, що при перевищенні лімітів споживання можливі аварійні вимкнення електрики.
"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - також зазначили в Укренерго.
- 3 січня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що на Київ подаються достатні обсяги електроенергії і прогнози щодо ситуації в столиці втішні.
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