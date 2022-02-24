У Держспецзв'язку закликали операторів не відключати Інтернет і мобільний зв'язок українцям у разі відсутності коштів на їхніх рахунках

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в Facebook.



"Зв'язок дуже важливий в тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Сьогодні оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - йдеться у повідомленні.



Крім того, українців просять здійснювати телефонні дзвінки або обмін повідомленнями тільки за потреби.



Якщо немає можливості додзвонитися - використовувати СМС-повідомлення.

Нагадаємо, що військові 93 ОМБ ЗСУ взяли в полон російських окупантів з Ямпільського мотострілкового полку.

МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин з РФ відповідно до норм міжнародного права.