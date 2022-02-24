У Держспецзв'язку закликали операторів не відключати Інтернет і мобільний зв'язок українцям у разі відсутності коштів на їхніх рахунках
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів України з рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет тих абонентів, у яких вже недостатньо коштів на рахунках або існує заборгованість на цей момент
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в Facebook.
"Зв'язок дуже важливий в тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Сьогодні оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - йдеться у повідомленні.
Крім того, українців просять здійснювати телефонні дзвінки або обмін повідомленнями тільки за потреби.
Якщо немає можливості додзвонитися - використовувати СМС-повідомлення.
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