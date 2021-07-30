В Україні запрацювала інформаційна платформа з питань цифровізації громад
Міністерство цифрової трансформації запустило інформаційний портал Дія.Цифрова громада
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, Мінцифри запустило платформу Дія.Цифрова громада, яка є базою знань для відповідальних за трансформацію у всіх органах місцевої влади.
Зазначається, що платформа міститиме покрокові посадові інструкції громадам для цифрової трансформації, інформацію про моделі цифровізації, а також про те, як під'єднувати різноманітні цифрові інструменти та впроваджувати інноваційні проєкти у своїй громаді. Також на ресурсі можна буде знайти поради щодо запровадження інноваційних електронних щоденників та журналів для шкіл, консультацій з громадськістю та бюджету участі.
У пресслужбі зазначили, що наразі портал працює в тестовому режимі та продовжує поповнюватися інформаційними матеріалами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.08
- Актуальне
- Важливе