В Україні запрацювала інформаційна платформа з питань цифровізації громад

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



Згідно з повідомленням, Мінцифри запустило платформу Дія.Цифрова громада, яка є базою знань для відповідальних за трансформацію у всіх органах місцевої влади.



Зазначається, що платформа міститиме покрокові посадові інструкції громадам для цифрової трансформації, інформацію про моделі цифровізації, а також про те, як під'єднувати різноманітні цифрові інструменти та впроваджувати інноваційні проєкти у своїй громаді. Також на ресурсі можна буде знайти поради щодо запровадження інноваційних електронних щоденників та журналів для шкіл, консультацій з громадськістю та бюджету участі.



У пресслужбі зазначили, що наразі портал працює в тестовому режимі та продовжує поповнюватися інформаційними матеріалами.

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