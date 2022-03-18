В Україні запрацював Центр національного спротиву

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.



Центр національного спротиву доступний за посиланням.



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Нагадаємо, українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом.

На окремих територіях окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають продовольчі товари.