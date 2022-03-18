В Україні запрацював Центр національного спротиву
Головне призначення сайту – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від окупантів
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Центр національного спротиву доступний за посиланням.
"Сайт створено Силами спеціальних операцій Збройних Сил України задля підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення нашої землі від окупантів з московії", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом.
- На окремих територіях окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають продовольчі товари.
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