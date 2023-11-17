В Україні запустили грантову програму "Культура без бар'єрів": хто може взяти участь

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

Зазначається, що програма має на меті сформувати безперешкодне життєве середовище в культурній та соціальній галузях для маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю, зокрема для людей з інвалідністю внаслідок війни. Вона містить два ЛОТи.

У межах ЛОТу №1 "Підтримка митців з інвалідністю" заявник може отримати від 300 до 800 тис. грн на створення наступних проєктів: інклюзивні видання, виставка/експозиція, відеоконтент, радіоконтент, телепередача, колекція/показ (мода), створення артоб’єкта.

Заявки приймаються від юридичних осіб усіх форм власності або фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на території України відповідно до чинного законодавства (без обмеження щодо строку реєстрації), окрім ТОТ.

Сума гранту за ЛОТом №2 "Безбар’єрне суспільство" складає від 500 тис. грн до 1 млн грн. Ці кошти можуть бути спрямовані на культурно-мистецький проєкт.

На ЛОТ №2 можуть подаватися юридичні особи всіх форм власності або фізичні особи-підприємці, зареєстровані на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за 1 рік на дату оголошення конкурсу, за винятком тимчасово окупованих територій України.