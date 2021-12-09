В Україні запустили цілодобову гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства

Про це повідомляє Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної у Facebook.



На сайті гарячої лінії можна в онлайн-режимі подати анонімну скаргу про правопорушення, коротко сформувати інформацію про правопорушення для правоохоронних органів, а також відстежити статус і хід розгляду звернення за номером повідомлення в особистому кабінеті.



Також на сайті гарячої лінії можна отримати ключову інформацію про домашнє насильство, зокрема щодо алгоритму протидії.



Крім того, на сайті доступна інтерактивна карта, які дозволяє отримати інформацію про кількість звернень, що передали до органів виконавчої влади, та кількість наданих консультацій жертвам домашнього насильства.



У пресслужбі офісу віцепрем’єр-міністра наголосили, що урядова гаряча лінія 1547 працює цілодобово та опрацьовує й реєструє звернення про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі і насильству стосовно дітей або про загрозу вчинення такого насильства.



На гарячій лінії надаються безкоштовні конфіденційні інформаційні, юридичні та психологічні консультації.



Зареєструвати звернення можна на сайті за посиланням.

Нагадаємо, 23 листопада в Україні з'явився мобільний застосунок для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства.