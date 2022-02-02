В Україні запустять фонд підтримки громад, що постраждали від агресії РФ

Про це повідомляє Укрінформ.



"Сьогодні ми розпочинаємо роботу партнерського фонду за сильну Україну. Це не чергова робота та не черговий початок. Це те, що нам на сьогодні дуже важливо: підтримка, публічна підтримка та довіра, як партнерів, один до одного. Ми розуміємо наскільки важливо, і головне своєчасно, саме тут, саме зараз розпочинати такі проєкти. Це важливо для наших людей на сході та півдні країни", - сказала Верещук.



Вона розповіла, що на своєму старті бюджет фонду складає 35 млн фунтів-стерлінгів для перших проєктів, які "будуть спрямовані на громади, на їхню стійкість, на реальних людей, що потребують підтримку держави та міжнародної спільноти".



За словами урядовця, фонд покликаний зробити громади Донецької та Луганської області більш стійкими, бо наразі ці громади є глибоко дотаційними, зі слабким інвестиційним кліматом.



"Ми розуміємо, що інвестор туди не прийде і потрібна підтримка, аби створити необхідний фундамент, базу для того, щоб інвестиції як місцеві, так і іноземні, мали місце...Фонд має на меті реалізацію проєктів по декількох напрямках, серед них - енергоефективність, протидія гібридним загрозам, зменшення конфліктності у громадах. Як ви знаєте бувають різні конфлікти, до прикладу на рівні ВЦА і територіальної громади, де потрібно вирішити питання так, щоб цей конфлікт був знятий. Такі проєкти покликані саме це зробити у 2022 році", - додала Верещук.

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