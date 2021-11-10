В Україні засудили ексдиректора "Чорнобильського спецкомбінату": зловживав службовим становищем

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).



Підсудного визнали винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).



Ексдиректора комбінату ув'язнять на 3,5 роки з позбавленням права обіймати певні посади на підприємствах, в установах, організаціях, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на 3 роки. Також із нього стягнуть штраф у розмірі 17 тис. грн.



Крім того, суд задовольнив позов щодо компенсації шкоди, завданої внаслідок зловживання, а саме 1 030 587 грн.

Нагадаємо, директор "Чорнобильського спецкомбінату" у 2016 році підписав угоди про постачання пального з переможцем аукціону - приватним підприємством. Однак потім, усупереч закону, підписав додаткові угоди про збільшення ціни товару. При цьому, директор знав про відсутність документального підтвердження збільшення ціни на товар як підстави про підняття закупівельної ціни пального. Ціни за пальне зросли, а його кількість зменшилася. За рахунок чого приватне підприємство отримало гроші за постачання пального. Зловживання ексдиректора завдали шкоди ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" на понад 1 млн грн.

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