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В Україні завершився перший етап національного проєкту “Кіно заради Перемоги”

15 листопада, 2022 вiвторок
09:03
Новини

У 18 областях в 177 населених пунктах глядачам показали понад сорок українських патріотичних фільмів

Національний Тур “Кіно заради Перемоги” розпочався 6 серпня 2022 року. У невеликих населених пунктах без кінотеатрів та у військових частинах демонстрували українські фільми. Проєкт реалізовувався по всій Україні у 2 форматах: виїзд кіномобіля (інженерне рішення, яке дозволяє на спеціальній платформі перевозити екран та звукову систему й розгортати це все на відкритій місцевості за 30-45 хв.) в містечка й села та дистанційні покази у взаємодії з місцевими активістами. 

“У такі складні періоди як зараз самоідентифікація стає визначальною частиною кампаній, проєктів, організацій. Ми швидко дорослішаємо, вчимося приймати складні рішення, пізнаємо нові грані себе як українців. Для цього процесу культура й особливо кінематограф має принципове значення. Тому для нас важливо підтримувати культурні кінопроєкти такого масштабу. Вони дають можливість широкому колу українців доторкнутися до нашого кіно, усвідомити його, прожити. Подібними проєктами ми розширюємо аудиторію й через великі екрани, діалоги та сюжетні перипетії поширюємо наш культурний код туди, де колись такі покази видавалися неможливими. І кожен з 1036 показів – наша маленька, але впевнена Перемога!” - ділиться враженнями від кінотуру директорка Благодійного Фонду “МХП - Громаді” Тетяна Волочай.

Загалом відбулося 1036 показів. На покази презентувати власні фільми виїжджали зірки українського кінематографа – амбасадори проєкту: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Ахтем Сеітаблаєв, Богдан Бенюк та Олексій Тритенко. 

“Нас об’єднує загальна історія, наша загальна біда і наше загальне бажання перемогти! Якомога скоріше! І щоб всі наші хлопчики та дівчатка повернулися додому живими. Саме заради Перемоги, заради повернення живими наших синів і дочок ми і працюємо”, - каже Ада Роговцева, невтомна 85-річна акторка, яка теж долучилася до кінотуру та особисто відвідувала як військові частини, так і невеликі містечка. 

Особлива увага приділялась українським захисникам. Їм в рамках туру автори фільмів давали можливість переглянути свої стрічки задовго до виходу в кінотеатрах. Це допомагало нашим бійцям зарядитися черговою порцією позитиву та отримати додаткову краплинку віри в абсолютну і обов’язкову Перемогу.

 “Особливо важливо для військових було почути, що їхні зусилля, жертви, їхня постійна цілодобова боротьба є надзвичайно важливою для усіх людей. Що прості українці розуміють ці жертви. І надзвичайно вдячні нашим воїнам”, - розповідає продюсер проєкту Андрій Різоль.

Щире спілкування кінозірок з українськими воїнами стало родзинкою та найбільш важливими емоційними моментами Туру. Зустрічі, автографи та світлини на згадку – все це могло тривати годинами.

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