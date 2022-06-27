В Україні зросла кількість поранених від дій окупантів дітей: вже 614 постраждалих
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні з 24 лютого до 27 червня поранено уже близько 614 дітей
Про це написав Офіс генерального прокурора у facebook.
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали вже понад 953 дитини. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційна кількість загиблих дітей не змінилася - 339. Але зросла кількість поранених - понад 614.
Ці цифри не є остаточними, оскільки в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях поки встановити їх доволі складно.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Зазначаэться, що 26 червня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Шевченківського району Києва. Поранення отримала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.
Через бомбардування та обстріли збройні сили РФ пошкодили 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину. Лікарі прооперували дівчинку та повідомили, що вона перебуває у стабільному стані.
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