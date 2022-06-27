В Україні зросла кількість поранених від дій окупантів дітей: вже 614 постраждалих

Про це написав Офіс генерального прокурора у facebook.

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали вже понад 953 дитини. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційна кількість загиблих дітей не змінилася - 339. Але зросла кількість поранених - понад 614.

Ці цифри не є остаточними, оскільки в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях поки встановити їх доволі складно.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Зазначаэться, що 26 червня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Шевченківського району Києва. Поранення отримала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.

Через бомбардування та обстріли збройні сили РФ пошкодили 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину. Лікарі прооперували дівчинку та повідомили, що вона перебуває у стабільному стані.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb