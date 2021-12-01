В Україні зросли виплати аліментів

Про це повідомляє Міністерство юстиції у Facebook.



Так, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум відтепер становить 2100 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2618 грн.



У міністрестві зазначили, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.



Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів відтепер становитиме: для дітей до 6 років - 1050 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 1309 грн.



Як зауважили у Мін’юсті, якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також, відповідно до Сімейного Кодексу України, діти віком від 18 до 23 років теж мають право на аліменти за умови, що вони продовжують навчання (форма будь-яка: денна, заочна).

Оскільки вони повнолітні, то для розрахунку необхідно використати прожитковий мінімум для працездатних осіб. Відповідно до цього, мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей віком 18-23 роки становить 1240,5 грн.