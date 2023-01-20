В Україні зросло виробництво електроенергії, однак дефіцит іще досить суттєвий, - Укренерго
В Україні зросло виробництво електроенергії за рахунок виходу з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ і гідроелектростанціях
Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, споживання електроенергії прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Дефіцит в енергосистемі досить суттєвий, однак зросло виробництво електроенергії через вихід із ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ і ГЕС, зазначають енергетики.
Обленерго отримало ліміти на добу, при їх перевищенні може бути застосовано аварійні відключення.
В Укренерго зазначали, що ввечері 19 січня внаслідок ворожого артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції.
"Лінію оперативно вдалося повернути в роботу", - підкреслили в компанії.
Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко казав, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.
- Ввечері 19 січня ДТЕК повідомив, що Дніпропетровщина може повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Раніше в області було значно перевищено ліміти споживання, застосовувались аварійні відключення.
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