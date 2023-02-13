В Україні зростає споживання електроенергії, однак дефіциту потужності немає, - Укренерго
У понеділок, 13 лютого, обленерго не отримували ліміти споживання, бо дефіциту потужності в енергосистемі України наразі не зафіксовано
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, споживання електроенергії в понеділок поступово зростає, порівняно з вихідним днем, що є традиційним для початку робочого тижня.
Наразі дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Наявної потужності достатньо, щоби покрити потреби споживання.
"Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - пояснили в Укренерго.
Там наголосили, що через відсутність дефіциту потужності обленерго не отримали ліміти споживання на добу.
"Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка", - зазначили в Укренерго.
При цьому в компанії підкреслили, що через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та в столиці у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків задля уникнення ризику перевантаження обладнання.
- Раніше повідомлялося, що в понеділок, 13 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях графіки відключення енергії не застосовуватимуть.
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