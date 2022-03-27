Про це йдеться в Указі президента, - інформує Еспресо.TV.



Президент України Володимир Зеленський надав звання бригадного генерала трьом офіцерам Генштабу – Володимиру Ковалю, Валерію Стецюку та Геннадію Шаповалову.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала:

полковнику КОВАЛЮ Володимиру Валерійовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

полковнику СТЕЦЮКУ Валерію Івановичу – начальнику Центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу Збройних Сил України;

полковнику ШАПОВАЛОВУ Геннадію Миколайовичу – начальнику Головного управління військового співробітництва Збройних Сил України", - йдеться у документі.



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