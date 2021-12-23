В Україні з'явиться єдина система із комунальних послуг

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою ЖКГ. Система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть можливість прозорого управління житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг", - зазначив Шмигаль.



Окрім цього, у громадян з'явиться можливість повідомляти про порушення у сфері благоустрою.



Для держави запровадження такого проєкту важливе для отримання даних та контролю ситуації у житлово-комунальній сфері.





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