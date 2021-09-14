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В Україні з’явився Телеграм-канал для вивчення жестової мови

14 вересня, 2021 вiвторок
12:32
Суспільство

В Україні створили Телеграм-канал з безкоштовними онлайн-уроками із вивчення жестової мови

Про це повідомили в громадській організації "Відчуй", передає Укрінформ.

"Для зручності вивчення української жестової мови "Відчуй" створила Телеграм-канал, де кожен охочий зможе долучитися до безкоштовних онлайн-уроків. Окрім занять з викладачем у Zoom, тут доступні уроки для дітей від 6 років та швидкі тести на знання жестової мови", – йдеться у повідомленні.

Підписатися на канал можна за посиланням.

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жестова мова
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