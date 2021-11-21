В українських десантників сьогодні професійне свято

Це слова з привітання на адресу українських воїнів-десантників від начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Шаптали, передає Еспресо.TV.



Привітання розміщено на офіційному сайті Міноборони.



Нижче подано його повний текст



"Українські десантники ніколи не приймуть поразки, вони ніколи не спасують перед труднощами. Цього вимагає клятва військовослужбовця Десантно-штурмових військ і це доведено під час стримування та відбиття російської агресії.



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Право іменуватися елітою Збройних Сил воїни ДШВ здобули у боях, виконуючи найважчі завдання, демонструючи професіоналізм і віддане служіння Українському народові.



Висловлюю щиру вдячність всім військовослужбовцям і ветеранам Десантно-штурмових військ за відданість Батьківщині й вірність службовому обов’язку.



Завтра і післязавтра ви будете так само потрібні Україні, як це було вчора чи сьогодні. З гордістю носіть свої марунові берети, що стали символом військової доблесті, честі й гідності.



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Вічна слава і пам’ять Героям-десантникам, які загинули, захищаючи країну від агресора. З Україною в серці, вони віддали свої життя за мир і спокій у наших домівках. Розділяю сум рідних та побратимів полеглих воїнів.



Разом до Перемоги!



Слава Україні!"





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