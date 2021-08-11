В українських СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За такі послуги особи повинні будуть платити певні суми.

"В СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном. Уряд запроваджує експериментальний проект у слідчих ізоляторах: особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу інтернету та телефонний зв’язок", - наголосив Гончаренко.

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