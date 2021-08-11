В українських СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
Кабмін дозволив особам, взятим під варту, користуватись телефонами та інтернетом
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За такі послуги особи повинні будуть платити певні суми.
"В СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном. Уряд запроваджує експериментальний проект у слідчих ізоляторах: особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу інтернету та телефонний зв’язок", - наголосив Гончаренко.
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