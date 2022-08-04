Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що харків’янка Любов Бобро, рятуючись від ворожих обстрілів, намагалась евакуюватись з дітьми через російський Бєлгород. Проте росіяни під виглядом евакуації вивезли їх у важкодоступну російську глибинку.



"Нас доправили на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган. Шансів вирватись майже не було. Тоді моя старша донька, яка залишилась в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", - розповідає мати.



Як передає Мінреінтеграції, процес повернення був непростим та проходив під особистим контролем віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук.



Таким чином, станом на сьогодні з Росії вдалося повернути вже 50 українських дітей.



Мінреінтеграції нагадує, що у разі втрати зв'язку з близькими, яких окупанти депортували до РФ, можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію міністерства: 15-48.