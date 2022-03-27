В Україну повертаються лелеки, щоб "посилити державний кордон", - прикордонники

Їх помітили прикордонники на Одещині під час патрулювання кордону, повідомляють в ДПСУ, передає "Еспресо. TV".

Охоронці кордону жартують, що "лелеки прибули для посилення державного кордону".



"Приховувати той факт, що вони є у нас на озброєнні нема жодного сенсу, бо «правдиве» російське телебачення вже викрило всю «правду» про наші біолабораторії", - пишуть прикордонники і жартома додають – це спеціальний вид, який може "здійснювати моніторинг кордону в пішому порядку, а у разі виявлення російської авіації здійснити заходи, щодо її знищення".

На фото видно, що лелеки "перевіряють" контрольно-слідову смугу. Прикордонники жартують, що поки лелеки вивчають землю на предмет виявлення черв‘яків, але "як саме вони будуть реагувати, коли побачать русню, питання залишається відкритим…"

Нагадаємо, "Орськ" та орки розляглися на дні моря": ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська

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