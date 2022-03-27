В Україну повертаються лелеки, щоб "посилити державний кордон", - прикордонники
В Україну почали повертатися лелеки
Їх помітили прикордонники на Одещині під час патрулювання кордону, повідомляють в ДПСУ, передає "Еспресо. TV".
Охоронці кордону жартують, що "лелеки прибули для посилення державного кордону".
"Приховувати той факт, що вони є у нас на озброєнні нема жодного сенсу, бо «правдиве» російське телебачення вже викрило всю «правду» про наші біолабораторії", - пишуть прикордонники і жартома додають – це спеціальний вид, який може "здійснювати моніторинг кордону в пішому порядку, а у разі виявлення російської авіації здійснити заходи, щодо її знищення".
На фото видно, що лелеки "перевіряють" контрольно-слідову смугу. Прикордонники жартують, що поки лелеки вивчають землю на предмет виявлення черв‘яків, але "як саме вони будуть реагувати, коли побачать русню, питання залишається відкритим…"
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