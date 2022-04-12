В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, - Енергоатом
До України доставили першу партію європейського обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку було пошкоджено внаслідок війни Росії проти України
Про це повідомляє Енергоатом.
Зазначається, що постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства.
- Практично всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті й повністю розкрадені. Окупанти знищили також багаторічний архів Чорнобильської АЕС
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