English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, - Енергоатом

В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, - Енергоатом

12 квітня, 2022 вiвторок
12:48
війна з Росією Енергоатом

До України доставили першу партію європейського обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку було пошкоджено внаслідок війни Росії проти України

Про це повідомляє Енергоатом.  

Зазначається, що постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства.

  • Практично всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті й повністю розкрадені. Окупанти знищили також багаторічний архів Чорнобильської АЕС

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
інфраструктура
Енергоатом
Читайте також:
зброя автомат ак
12 квітня, 2022 вiвторок
Росія отримала військову техніку і боєприпаси з Іраку, ввезені контрабандною через Іран, - The Guardian
Херсон окупанти
11 квітня, 2022 понедiлок
У Херсонській області росіяни створили три катівні, - Арестович
Путін
11 квітня, 2022 понедiлок
Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 квітня
14:19
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Херсон - це класичний приклад Криму, який ми проходили й проходимо всі ці роки на окупованій території,- Чийгоз
14:12
Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, - The Independent
14:09
Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
14:02
Ексклюзив
Владислав Сурков
Через Суркова проходили не лише інформаційні спецоперації - Чекалкін
13:58
Ексклюзив
путін
Можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі - безсилля Путіна перед героїчною українською армією, - Таран
13:54
Укрзалізниця призначила на 13 квітня 2 додаткові рейси "Інтерсіті+" - до Дніпра і Львова
13:44
Віталій Кім
Кім закликав менше писати в соцмережі: окупанти черпають з цього багато інформації на тлі дефіциту своєї агентури
13:38
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
МЮ відреагував на вчинок Роналду, який розбив телефон підлітку з аутизмом
13:35
газ
У Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну, - Bloomberg
13:34
Зеленський
Зеленський: Якби всі у Європі були такими ж принциповими, як литовці, то, можливо, не було б і цієї війни
13:13
За добу до Угорщини прибули близько 9 тис. біженців з України
13:07
Михайло Нискогуз
Священник Михайло Нискогуз із храму на Львівщині, відомого фрескою з Путіним у пеклі, закликав повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал
13:01
Путін
Путін назвав цілі російських військових в Україні "шляхетними"
12:57
Ексклюзив
Еспресо Прямий 5 канал
Вимкнення каналів з ефіру - це і неповага до людей, і диверсія проти держави,- Володимир Ар’єв
12:55
В Україні націоналізують 10 російських суден вартістю понад 1 млрд грн
12:41
хакер
CERT-UA запобігла масштабній кібератаці на енергетичний сектор
12:26
домашнє насильство
У Швейцарії створили рекомендації, які допоможуть українським біженцям не стати жертвою торговців людьми
12:23
grn
За час війни НБУ перерахував ЗСУ майже 15 млрд грн, на спецрахунку залишилося 130 млн грн
12:15
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик відмовився битися з Джошуа у Великій Британії
12:08
понтонна переправа
У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання
12:05
переправа
Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка
12:02
мініярмарка
У п’яти районах міста Києва 12 квітня працюють сім мініярмарків
12:02
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Лукашенко проситиме в Путіна додаткових гарантій компенсації втрат, які несе білоруський режим через санкції, - дипломат про зустріч президентів Білорусі й Росії
11:56
санкції проти Росії
У Росії почалися перебої з постачанням сантехніки та будматеріалів
11:44
уламок російської ракети
Серед цивільних найгірший стан - у літньої жінки: в Маріупольській міськраді розповіли про потерпілих унаслідок російської хіматаки
11:41
біженці
Литва прийняла на своїй території близько 44 тисяч українських біженців
11:29
ФСБ
Російські спецслужби планують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, - українська розвідка
11:28
Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України щонайменше вдвічі у квітні-травні та просить у світу фінансової підтримки
11:26
Віктор Леоненко
З телеканалу "Футбол" погнали ексгравця "Динамо" Леоненка, який виступив проти відсторонення російських спортсменів
11:17
Реєстр ДержZрадників
У реєстрі зрадників опинилися 73 політики, 13 журналістів та суддя
10:56
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
Є припущення, що це фосфорні боєприпаси: Міноборони України перевіряє інформацію про застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі, - Маляр
10:48
Ексклюзив
Херсон окупанти
Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов
10:46
Російський винищувач Су-34
ЗСУ збили російський літак на Донеччині
10:28
На Чернігівщині легковик наїхав на протитанкову міну. Водій загинув
10:25
Маріуполь
У Маріуполі внаслідок злочинних дій російської армії загинуло більше 10 тис. мирних жителів, - мер
10:24
уламок ракети
Ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт на Хмельниччині, без жертв – голова ОВА
10:20
Nokia
Nokia оголосила, що залишила російський ринок
10:11
ЗСУ
Найближчі 2-3 тижні бойові дії в Україні будуть посилюватися, – британська розвідка
10:00
без електрики леп
Окупанти обстріляли фосфорними снарядами Сєвєродонецьк та Гірське. На Луганщині без електрики наразі 36 населених пунктів, - Гайдай
09:36
Ексклюзив
літаки обстріляли Лисичанськ
Ситуація у Лисичанську дуже важка, після обстрілів майже по всіх районах немає води, - керівник міської ВЦА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV