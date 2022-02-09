В Україну прибув літак із військовою допомогою з Британії

Про це він написав у Twitter.



"8-9 лютого до України прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великої Британії - військові товари та обладнання для військ територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу", - зазначив міністр.



Як повідомлялося 17 січня, Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ.

5 лютого до "Борисполя" прибули військові транспортники з Великої Британії та США.

Крім того, 7 лютого Бен Воллес заявив про перекидання до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення Східного флангу НАТО через збільшення загроз від посиленої агресії Росії.

7 лютого Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про ще одну поставку з військовою допомогою для України від Великої Британії.