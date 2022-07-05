В Україну впродовж червня повернули 44 дитини, що їх незаконно вивезли окупанти

Про це повідомило Мінреінтеграції.

44 дитини із тих, що їх російські агресори незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до РФ, вдалося повернути минулого місяця за сприяння Міністерства з питань реінтеграції на батьківщину. Більшість з повернутих -- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це представники Мінреінтеграції розповіли на засіданні Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яка працює при Офісі Президента України.

Сьогодні Мінреінтеграції же має спеціальний алгоритм – як треба поводитися, якщо ви довідалися про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ. Також Уряд розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. Йдеться про те, щоб маленькі українці, які втратили батьків, могли якнайшвидше знайти нову родину.

Михайло Мізинцев, який очолює координаційний штаб Росії з гуманітарного реагування в Україні, повідомив, що до Росії "евакуювали" понад 2 млн українців, серед них понад 300 тис. дітей

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