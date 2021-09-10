В Україну з офіційним візитом приїде віцепрезидентка Світового банку

Про це повідомила пресслужба World Bank Ukraine в Facebook.



Під час візиту Б'єрде зустрінеться з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими представниками Кабміну.



Вона проведе перемовини з представниками посольств, міжнародних організацій з розвитку, українськими науковцями.



"Б'єрде відвідає приватне фермерське господарство, щоб ознайомитись із впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк", - йдеться у повідомленні.



Б'єрде на посаді віцепрезидентки керує стратегічною, аналітичною, операційною роботою Банку та обміном знань у регіоні.

