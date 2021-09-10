В Україну з офіційним візитом приїде віцепрезидентка Світового банку
12-15 вересня зі своїм першим офіційним візитом в Україні перебуватиме віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде
Про це повідомила пресслужба World Bank Ukraine в Facebook.
Під час візиту Б'єрде зустрінеться з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими представниками Кабміну.
Вона проведе перемовини з представниками посольств, міжнародних організацій з розвитку, українськими науковцями.
"Б'єрде відвідає приватне фермерське господарство, щоб ознайомитись із впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк", - йдеться у повідомленні.
Б'єрде на посаді віцепрезидентки керує стратегічною, аналітичною, операційною роботою Банку та обміном знань у регіоні.
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