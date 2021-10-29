Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка В Україну заходять іноземні інвестори - 50Avenue на Шулявці

В Україну заходять іноземні інвестори - 50Avenue на Шулявці

29 жовтня, 2021 п'ятниця
12:56
Економіка 50Avenue

До кінця року в Україні повноцінно запрацює новий орган - Державна інспекція архітектури і містобудування (ДІАМ)

На нього покладають великі надії експерти містобудування. Про це повідомляє портал Gazeta.ua.

Місяць тому Державна архітектурно-будівельна інспекція припинила діяльність. Весь персонал органу звільнили. Реалізовувала цю непросту реформу, за підтримки президента, заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку Олена Шуляк. 

Такі зміни дуже важливі для України. Адже відсутність доступного житла, розквіт хабарництва у  сфері будівництва й надання сумнівних дозволів на зведення нерухомості за останні десятиріччя стали звичним явищем у нашій державі. І найгірше, що від цього страждають всі – великий український бізнес, іноземні інвестори та кінцевий споживач. Саме він змушений переплачувати за кожен квадратний метр житла, в ціну якого закладена корупційна складова. Іноземні забудовники не звикли платити за речі, гарантовані законом, тому протягом довгого часу вони не мали змоги реалізовувати масштабні проекти в Україні.

Як приклад, у ЗМІ згадують забудовника з іноземним капіталом ОК "Ексон Прем'єр Шулявська". Він зводить об’єкт 50Avenue на проспекті Перемоги, 50-а в Києві.

За даними видання, у проект 50Avenue вкладено близько 18 мільйонів доларів іноземних вливань. Однак уже два роки поспіль у бік забудовника можна почути наклепи й безпідставні звинувачення. Їх поширюють адепти старої системи, що працюють на людей, які зробили свій капітал на обмані та поширенні корупції. 

Журналісти видання сподіваються, що часи так званої “старої гвардії” минули, й відзначають переваги 50Avenue для Києва. Інноваційний об’єкт на столичному проспекті Перемоги, 50-а складатиметься з двох високих веж і займатиме 0,3 га. Там розмістять офісні приміщення, надсучасні апартаменти, бутикові галереї, фітнес-клуби та магазини. На даху діятиме басейн. Під землею - багаторівневий паркінг, у якому охочі зможуть лишити авто на стоянці й пересісти на метро. Будинок зроблять у концепції live-work-play. 

У будівлі здаватимуть сотні апартаментів за невеликими цінами, де можуть оселитися студенти чи сім’ї, які шукають зйомне житло в столиці. Крім цього, ОК "Ексон Прем'єр Шулявська" даватиме апартаменти в будівлі у розстрочку на 20 років під 6% річних. Подібні програми ніхто не пропонує на українському ринку, особливо в таких сучасних комплексах, інформує видання.

Саме в таких будівлях зазвичай розміщують свої офіси великі міжнародні компанії. Наприклад, офіс одного з найбільших автомобільних концернів світу General Motors розміщено саме в такому типі будівлі в США. Так само у подібних хмарочосах працює вся редакція і продакшн найрейтинговішої служби новин CNN. 50Avenue може, безсумнівно, стати одним із інфраструктурних хабів, що приваблюватиме умовами світових інвесторів в Україну. 

Як зазначають журналісти видання, кияни сподіваються, що тепер політика стосовно іноземних забудовників зміниться і що будівництву ОК "Ексон Прем'єр Шулявська" припинять перешкоджати. Адже, крім будинку, забудовник вже заявив про реконструкцію сквера танкістів за свій рахунок. А також побудову парку для киян біля нього з інвестицією у 2 млн доларів.

Читайте також:
Зеленский
27 жовтня, 2021 середа
Петиція шоумена Кондратюка про заборону концертів російських артистів: Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути пропозицію
28 жовтня, 2021 четвер
Переговірник Фірташа, який втік з місць позбавлення волі, приходив на Банкову, - розслідування
Михаил Радуцкий
28 жовтня, 2021 четвер
МОЗ затвердив перелік протипоказань для COVID-вакцинації, - Радуцький
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.23
    Купівля 26.23
    Продаж 26.47
  • EUR
    Купівля 30.44
    Продаж 30.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
29 жовтня
13:02
Байден прибув до Риму на саміт G20: зустрінеться з Папою Римським та Макроном
12:47
Мінсоцполітики на початку листопада профінансує субсидії за жовтень
12:40
Протипоказання до COVID-вакцинації: роз’яснення МОЗ
12:30
карантин Київ
В НБУ спрогнозували втрати економіки у разі впровадження локдауну по всій країні
12:26
Тетяна Чорновол
"Зелена влада" зумисно працювала над знищенням "Енергоатому", − Тетяна Чорновол
12:21
електро
Торгівля на крові. Як Банкова жене Україну в енергетичний зашморг Росії
12:15
Sea Spear
ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear, - Міноборони
12:09
АМКУ оштрафував дві компанії на 182,5 млн грн за змову під час будівництва Подільського мосту в Києві
12:00
Калуська теплоелектроцентраль
Фонд держмайна виставив на приватизацію Калуську ТЕЦ зі стартовою ціною понад 230 млн грн
11:50
карантин
Лише дві області України залишились у "жовтій" зоні карантину
11:24
В Україні набудуть чинності зміни ПДР з 1 листопада: з'являться нові дорожні знаки та розмітка
11:18
вугілля
Росія з 1 листопада зупинить поставки енергетичного вугілля в Україну
11:13
"Найближчі тижні будуть критичними": Кузін розповів, коли чекати на зниження і наступну хвилю захворюваності коронавірусом
11:12
ВАКС
ВАКС засудив колишнього директора ДПЗКУ до 3,5 років позбавлення волі
10:35
МН17
Збиття рейсу МН17: адвокати сімей загиблих заявили про стеження
10:12
Нафтогаз
Нафтогаз протранспортує 500 тис. куб.м газу до Молдови
09:57
вакцинація
В Україні зробили понад 17 млн щеплень від коронавірусу
09:55
LinkedIn
LinkedIn запускає глобальну мережу для фрілансерів
09:31
Імон Гілмор
"Це має припинитися": спецпредставник ЄС Гілмор заявив, що окупанти повинні відкрити КПВВ
09:20
долар
Курс валют: долар продовжує дешевшати
09:11
Інтерв’ю
Михайло Демків
Інфляція 11% контрольована, але не така, яку ви хочете, якщо заощаджуєте на пенсію, — аналітик Демків
09:00
Віктор Ляшко
Споживання кисню в лікарнях із весни зросло у 5-6, а подекуди - в 10 разів, - Ляшко
08:31
Коронавірус в Україні: упродовж доби - 26 870 нових заражень, 648 людей померли
08:31
Trainspotting по-українськи: уроки багатства, неробства і залицяння
08:00
кубок України з футболу
Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
07:59
Ізраїль планує додатково залучити з України до 2 тис. будівельників, - посольство
07:35
Операція об'єднаних сил
Росіяни у зоні ООС задіяли заборонену зброю, поранено трьох українських військових
2021, четвер
28 жовтня
23:14
Рональд Куман
Це трапилось у літаку, - стало відомо, як розлючений президент "Барселони" погнав з команди тренера
22:50
Переговірник Фірташа, який втік з місць позбавлення волі, приходив на Банкову, - розслідування
22:38
Тарас Степаненко
"Шахтар" підписав новий контракт з ключовим футболістом
22:21
Дмитро Разумков
Насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому, - Разумков про колег по новому політичному проєкту
21:57
Олександр Усик
Промоутер Усика повідомив, що домовився про повторний бій з Джошуа
21:43
Цукерберг
Facebook тепер називатиметься Meta
21:34
"Металіст"
"Металіст" переміг "Колос" і вийшов у чвертьфінал Кубка України
21:29
На Одещині шукають моряка, який впав у море
21:08
Окупанти зобов'язали нещеплених кримчан віком понад 60 років лишатися вдома
20:44
Розробнику фейкової “Дії” запропонували стажування у Мінцифрі, - Єнін
20:21
У Харкові сталася нова смертельна ДТП: Infiniti збив жінку біля пішохідного переходу
20:01
Михайло Радуцький
МОЗ затвердив перелік протипоказань для COVID-вакцинації, - Радуцький
19:58
Ліонель Мессі
ПСЖ втратив Мессі перед матчем Ліги чемпіонів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV