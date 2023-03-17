Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, працюють усі види електростанцій, тож виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів. Також триває незначний імпорт електроенергії.

"Через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях. Для відновлення надійного електропостачання великих міст до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу", - зазначили в Укренерго.

Там нагадали, що енергетична інфраструктура уздовж лінії фронту регулярно зазнає пошкоджень через артобстріли.

"Зокрема, у ніч на п’ятницю зазнала обстрілів енергоінфраструктура на Донеччині", - розповіли в компанії.