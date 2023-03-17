В Укренерго попередили про можливі обмеження споживання у Києві, Київській і Житомирській областях
17 березня у столиці, в Київській і Житомирській областях можливі обмеження споживання електроенергії, спричинені російськими обстрілами 9 березня
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, працюють усі види електростанцій, тож виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів. Також триває незначний імпорт електроенергії.
"Через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях. Для відновлення надійного електропостачання великих міст до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу", - зазначили в Укренерго.
Там нагадали, що енергетична інфраструктура уздовж лінії фронту регулярно зазнає пошкоджень через артобстріли.
"Зокрема, у ніч на п’ятницю зазнала обстрілів енергоінфраструктура на Донеччині", - розповіли в компанії.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання в енергетичні об'єкти.
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